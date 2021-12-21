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В Госдуме оценили проект о ежемесячной выплате 10 тыс. руб. семьям с детьми

Общество

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал Pravda. Ru внесённый в федеральный орган законопроект о введении ежемесячной выплаты 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где есть несовершеннолетние.

В Госдуме оценили проект о ежемесячной выплате 10 тыс. руб. семьям с детьми

"Семьям с детьми надо помогать. Тем более что у нас в стране сейчас демографическая яма. Однако у нас есть дети олигархов, крупных чиновников с большими зарплатами, депутатов, министров, губернаторов, топ-менеджеров госкорпораций. Явно таким семьям ежемесячно 10 тысяч, если будут приходить на карту, просто не нужны. Поэтому должна быть адресная помощь", — сказал парламентарий.

Чтобы не было дополнительной нагрузки на бюджет, критерии нуждаемости должны быть проработаны, объяснил Нилов.

"Я считаю, что критерии нуждаемости должны быть, исходя из того, что у нас есть семьи, кому явно деньги не нужны. Принцип адресности должен работать, как во всей социальной сфере. И дальше искать механизмы, искать ресурсы для того, чтобы оказывать помощь нуждающимся гражданам", — добавил депутат.

Ранее депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" внесли в Госдуму законопроект, который предполагает введение ежемесячной выплаты 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, в которой воспитываются несовершеннолетние дети.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Наталия Красовская
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