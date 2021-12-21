Астропсихолог Лозанчич: как лучше провести день зимнего солнцестояния

Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала, что день зимнего солнцестояния и дата 21.12.2021 имеют особое значение.

Зимнее солнцестояние состоится 21 декабря 2021 года в 18:59 по московскому времени. В это мгновение в северном полушарии Земли наступит астрономическая зима, а в южном — лето. Также уникальность этого дня заключается в зеркальности даты: 21.12.2021.

Лозанчич посоветовала в этот день окинуть духовным взором житейские вещи и наполнять простые действия важным смыслом.

Она считает, что 21 декабря полезно "дать временную передышку" отношениям, чтобы "проанализировать их"

"Сейчас лучше всего направить внимание не на действия в отношениях, а на их анализ: немного отстраниться и делать выводы с позиции наблюдателя. Эта тактика самая конструктивная", — сказала Инга Лозанчич в беседе с изданием Москва 24.

По словам астропсихолога, в этот день полезно будет заняться саморазвитием и духовным ростом. Рекомендуется погасить все задолженности, питаться в меру и не лениться.

Лозанчич добавила, что 21 декабря можно загадать желание. Для этого нужно "уединиться, замедлить дыхание, сосредоточиться", после чего представить перспективу в своей жизни, подняться над ней и "посмотреть на желаемое сверху". Потом следует наметить определённые вехи для исполнения желания.

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