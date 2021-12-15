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Астропсихолог рассказал, каким знакам зодиака повезёт в 2022 году

Общество

Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала Москве 24, каким знакам повезёт в 2022 году. Особенно удачным наступающий год тигра будет для водных и огненных знаков зодиака. В следующем году у этих людей появится шанс изменить свою жизнь к лучшему. Главное, по словам эксперта, не бояться и идти навстречу переменам.

Астропсихолог рассказал, каким знакам зодиака повезёт в 2022 году

Особенная удача ждёт Рыб. В знак 29 декабря войдёт Юпитер — это планета прогресса. Она будет в этом знаке до 10 мая. Рыбы получат шанс для расширения горизонтов, мировоззрения, партнёрских отношений.

По словам астролога, перемены, которые ждут каждого человека, разные: это может быть профессиональный рост, переезды. Также особенно в 2022 году повезёт Ракам и Скорпионам.

Среди огненных знаков в 2022 году повезёт Овнам, которые родились в марте. Особенно это касается тех, у кого день рождения 26, 27 и 28 числа. Осенью удача придёт к тем, кто родился 21 и 22 марта и для Рыб, родившимся в самом конце знака. В это время у них будет очень важный период. По словам астропсихолога, главное его не пропустить.

Также удача в 2022 году будет на стороне Львов и Стрельцов.

Как утверждает астропсихолог, первые несколько месяцев 2022 года будут удачны и для Козерогов.

"С 19 декабря до 29 января 2022 года Венера будет идти в ретроградном направлении. Всё это время и до 6 марта она будет в знаке Козерог", — рассказала эксперт.

Козероги придут к анализу своих этических представлений о жизни и своих партнёрских отношениях. У них будет шанс для углубления отношений, если они уже есть.

Астролог не советует заводить знакомства с 19 декабря 2021 года по 29 января 2022 года. Но при этом можно вернуться к прежним отношениям, даже из далёкого прошлого. Они могут перейти на новый уровень.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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