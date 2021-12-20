Главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась по поводу наказания, которое придумал министр обороны Германии для ближайшего окружения Путина. Журналистка восприняла выпад и на свой счёт.
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт выступила за ужесточение персональных санкций против Владимира Путина и его окружения.
"Те, кто несёт ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия… Например, то, что они не смогут отправиться на шопинг на Елисейские Поля в Париже", — отметила Ламбрехт в интервью газете Bild am Sonntag.
Маргарита Симоньян вспомнила, что около десяти лет назад была на шопинге на Елисейских Полях.
"Купила шлепанцы Кензо — всё, на что хватило командировочных. Убила их за месяц, поскольку прямо из Парижу прямо в этих шлепанцах была направлена освещать наводнение на Кубани. До сих пор их храню на память", — поделилась воспоминаниями журналистка в своём Telegram-канале.
Перспектива забыть о прелестях шопинга во Франции напугала телеведущую.
"И что, теперь уже никогда? Никаких парижских шлепанцев? Ценой освобождения Донбасса? Да вы звери, господа!" — возмутилась Маргарита.
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