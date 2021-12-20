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Симоньян ответила на запрет делать покупки в Париже: "И что, теперь никогда?"

Общество

Главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась по поводу наказания, которое придумал министр обороны Германии для ближайшего окружения Путина. Журналистка восприняла выпад и на свой счёт.

Симоньян ответила на запрет делать покупки в Париже: "И что, теперь никогда?"

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт выступила за ужесточение персональных санкций против Владимира Путина и его окружения.

"Те, кто несёт ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия… Например, то, что они не смогут отправиться на шопинг на Елисейские Поля в Париже", — отметила Ламбрехт в интервью газете Bild am Sonntag.

Маргарита Симоньян вспомнила, что около десяти лет назад была на шопинге на Елисейских Полях.

"Купила шлепанцы Кензо — всё, на что хватило командировочных. Убила их за месяц, поскольку прямо из Парижу прямо в этих шлепанцах была направлена освещать наводнение на Кубани. До сих пор их храню на память", — поделилась воспоминаниями журналистка в своём Telegram-канале.

Перспектива забыть о прелестях шопинга во Франции напугала телеведущую.

"И что, теперь уже никогда? Никаких парижских шлепанцев? Ценой освобождения Донбасса? Да вы звери, господа!" — возмутилась Маргарита. 

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Елисейские поля | шоппинг, кафе, рестораны
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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