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Симоньян заступилась за мистера Бига: Что значит "домогался"?

Шоу-бизнес

Главный редактор RT Маргарита Симоньян раскритиковала женщин за нападки на звезду "Секса в большом городе". Вокруг голливудского актёра Криса Нота разгорелся громкий секс-скандал.

Симоньян заступилась за мистера Бига: Что значит "домогался"?

Журналистка призналась, что актёр Крис Нот, известный по роли мистера Бига, был мечтой её юности.

Симоньян встала на защиту секс-символа, который якобы непозволительно общался с женщинами десять лет назад.

"А можно мне объяснить, что вообще значит "домогался" и чем это отличается от "ухаживал"? — задаётся вопросом телеведущая.

Глава RT порассуждала на тему домогательств. Она выстроила гипотетическую ситуацию, в которой парень сначала танцевал с девушкой, потом положил ей руку на плечо, потом поцеловал и сообщил, что забронировал номер.

"И ты или согласилась, или нет, в зависимости от того, насколько был хорош поцелуй, разговор, танец и вообще. А года через два ты вышла за него замуж. Или нет. Но остались прекрасные воспоминания. Что, возможно, даже лучше, чем замуж. Во времена грез моей юности все это называлось "ухаживать". Теперь за это судят. Как они размножаться вообще собираются?" — написала Маргарита в своём Telegram-канале.

Подписчики звезды ТВ поделились своей точкой зрения на ситуацию.

"Ну, по-моему, "ухаживает", если мужчина женщине нравится, а вот если он ей не симпатичен, то он её домогается";

"Как я понимаю, на Западе запрещены личные отношения на работе. Любая попытка оных считается харассментом";

"Не собираются они размножаться, Марго, не собираются";

"Она утром поняла, что не нравится и через 17 лет обвинила в домогательствах", — писали фолловеры под постом Симоньян.

Ранее стало известно, что голливудский актер Крис Нот, известный ролью Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе" обвинен в изнасилованиях. Две женщины, не знакомые между собой лично, рассказали изданию, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах.

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Самый трогательный трогательный момент сериала "Секс в большом городе"
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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