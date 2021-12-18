Главный редактор RT Маргарита Симоньян пообщалась с представительницей народа в поезде и укрепилась в любви к Владимиру Путину.

Симоньян не упустила случая поговорить с простой женщиной, история которой впечатлила журналистку.

"Ехала в поезде, разговорилась с проводницей. Она из Крыма, 35 лет, четверо детей: двое своих и двое приемных — это она после смерти родственницы усыновила ее деток. Мужа нет", — пересказала историю, услышанную в железнодорожном транспорте из первых уст телеведущая.

Симоньян поинтересовалась у женщины, как она справляется со всеми проблемами. Проводница уверила, что живёт нормально, так как взяла ипотеку и купила квартиру.

"Потом они спрашивают, почему я за Путина. Да вот хотя бы поэтому", — сделала выводы Маргарита из разговора с проводницей.

Подписчики Симоньян активно комментировали её историю.

"Не понял связи ипотеки и Путина, но ладно. В низких процентах или что? Мат капитал?";

"Только за Путина! У всех машины, да не по одной на семью! Кто не ленится, работает, живут нормально!";

"Вы бы у неё поинтересовались, за Путина ли она с ипотекой и четырьмя детьми?" — писали интернет-пользователи под постом журналистки.