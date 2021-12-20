Японское издание обратило внимание на высокий рост российских фигуристок

Высокий рост не мешает российским фигуристкам выполнять сложные прыжки. Об этом написано в статье японского The Digest. Читатели согласились с автором.

В статье приведены параметры ведущих российских звезд в этом виде спорта. Рост 17-летней Александры Трусовой - 160 сантиметров, и она продолжает расти. В статье отмечается, что она является самой высокой фигуристкой у тренера Этери Тутберидзе. Рост позволяет ей выполнять качественные четверные прыжки.

У 15-летней Камилы Валиевой рост также не менее 160 сантиметров. При этом она обладает сложнейшей техникой. Автор статьи отмечает колоссальный прогресс фигуристки.

Майя Хромых - самая высокая из ведущих спортсменок. Её рост — 166 сантиметров. По мнению автора статьи, её четверной тулуп — лучший в мире.

В комментариях читателей издания отмечается красота и техника наших спортсменок.

"Да все русские фигуристки красивые. И очень красиво смотрятся", — написала пользователь с ником pupubu.

Еще один комментатор уверен, что российские фигуристки — лучшие в мире, и на Олимпиаде в Пекине они покажут высший класс.

"Сейчас в мировом фигурном катании такая ситуация, что лучшие 5 российских фигуристок являются и лучшими пятью фигуристками в мире!" — согласился читатель oze.

Некоторые подписчики предложили пригласить тренера Тутберидзе в Японию, чтобы она поработала со спортсменками.

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