EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гаврилов: РФ даст военный ответ, если НАТО будет наступать на больные точки
Безруков высказался о QR-кодах в театрах
Рябков: Москва надеется на быстрый ответ США по гарантиям безопасности
Дави на газ: голубое топливо превысило отметку в $1900 за тысячу кубометров
Вирусолог рассказала, столько стоит переболеть COVID-19 в США
Россию обвинили в давлении на ЕС энергетикой, добиваясь сертификации СП-2
Диетолог назвала самые полезные для здоровья кишечника продукты
МИД: власти РФ допускают положительное развитие отношений с США
Экс-глава СБУ рассказал, кто кого "напрягает" и почему Украина "терпила"

Японское издание обратило внимание на высокий рост российских фигуристок

Общество

Высокий рост не мешает российским фигуристкам выполнять сложные прыжки. Об этом написано в статье японского The Digest. Читатели согласились с автором.

Японское издание обратило внимание на высокий рост российских фигуристок

В статье приведены параметры ведущих российских звезд в этом виде спорта. Рост 17-летней Александры Трусовой - 160 сантиметров, и она продолжает расти. В статье отмечается, что она является самой высокой фигуристкой у тренера Этери Тутберидзе. Рост позволяет ей выполнять качественные четверные прыжки.

У 15-летней Камилы Валиевой рост также не менее 160 сантиметров. При этом она обладает сложнейшей техникой. Автор статьи отмечает колоссальный прогресс фигуристки.

Майя Хромых - самая высокая из ведущих спортсменок. Её рост — 166 сантиметров. По мнению автора статьи, её четверной тулуп — лучший в мире.

В комментариях читателей издания отмечается красота и техника наших спортсменок.

"Да все русские фигуристки красивые. И очень красиво смотрятся", — написала пользователь с ником pupubu.

Еще один комментатор уверен, что российские фигуристки — лучшие в мире, и на Олимпиаде в Пекине они покажут высший класс.

"Сейчас в мировом фигурном катании такая ситуация, что лучшие 5 российских фигуристок являются и лучшими пятью фигуристками в мире!" — согласился читатель oze.

Некоторые подписчики предложили пригласить тренера Тутберидзе в Японию, чтобы она поработала со спортсменками.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Роднина о спорте, тренировках и своём партнере по фигурному катанию Зайцеве
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Украинские националисты кричали и жгли файеры во время концерта Басты в Киеве
Гаврилов: РФ даст военный ответ, если НАТО будет наступать на больные точки
Японское издание обратило внимание на высокий рост российских фигуристок
Безруков высказался о QR-кодах в театрах
В Москве предлагают поужинать в точной копии квартиры из «Иронии судьбы»
Рябков: Москва надеется на быстрый ответ США по гарантиям безопасности
Дави на газ: голубое топливо превысило отметку в $1900 за тысячу кубометров
Вирусолог рассказала, столько стоит переболеть COVID-19 в США
Ритейлеры рассказали о самых популярных подарках детям на Новый год
Россию обвинили в давлении на ЕС энергетикой, добиваясь сертификации СП-2
Популярное
Политика. Новости и аналитика
В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова

Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о "ловушке" для взаимоотношений Москвы и Анкары.

В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
Шоу-бизнес
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Общество
Вассерман: противники вакцины "желают убивать" её сторонников
Александр Артамонов "Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц Александр Артамонов Ирина Шлионская Долголетием человечество обязано бабушкам и дедушкам Ирина Шлионская Любовь Степушова Казахстан готовится к пересмотру истории. Разрыв с Россией неизбежен Любовь Степушова
Мир. Новости мира
В Минобороны Германии предупредили о санкциях против Путина и его окружения
Здоровье
Иммунолог назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19
Мигранты рассказали, как пересекают границу Польши и попадают в Германию
Мир. Новости мира
Мигранты рассказали, как пересекают границу Польши и попадают в Германию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников