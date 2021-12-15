Фигуристка Алёна Косторная рассказала о переломе кисти во время прыжка

18-летняя фигуристка Алёна Косторная сообщила о переломе кисти руки во время прыжка на тренировке. Спортсменка рассказала о травме 15 декабря на своём YouTube канале, отметив, что её травма — это часть обычного тренировочного процесса.

"Дело было на тренировке. Я тренировала аксель, неудачно упала. Ну, и сами понимаете, что произошло дальше. Ничего необычного, обычный тренировочный процесс. Упала я на тренировке. Все бывает, у всех спортсменов во всех странах", — поделилась спортсменка.

Из-за перелома Косторная была вынуждена сняться с участия в чемпионате России по фигурному катанию, который состоится в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Её поддержала другая российская фигуристка, участница шоу "Ледниковый период" Евгения Медведева.

"Аленка, без лишних слов. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Ты сильная, и я уверена, что все преодолеешь. Выздоравливай скорее и будь сильнее!" — написала Медведева в Instagram Косторной.

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