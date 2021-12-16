EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Химик: фейерверки и бенгальские огни могут спровоцировать развитие рака
Бывшая мэр Якутска Авксентьева проголосовала против закона о QR-кодах
В Госдуме рассказали о "потасовке" между единороссами и коммунистами
ЛОР-врач рассказал, как побороть зависимость от капель в нос
На Украине обвинили США в недостаточной поддержке: нельзя осторожничать с РФ
Политолог Мартынов оценил законопроект о развитии местного самоуправления
Московским школам рекомендовали пораньше уйти на зимние каникулы
Депутат Федоров назвал пиаром законопроект о предновогодних выплатах пенсионерам
The Wall Street Journal: ситуация на Украине работает на пользу Китаю

Что говорят в сети об идее захоронить Владимира Ленина

Общество

Внучатый племянник вождя пролетариата Станислав Свистунов и депутат КПРФ прокомментировали новое видео проекта "Невыносимое выносимо", авторы которого вновь выступили за захоронение Ленина.

Что говорят в сети об идее захоронить Владимира Ленина

"Если его (Ленина) захоронят — меньше темы для разговора будет, а так хоть есть, что обсудить. Я за то, чтобы не трогать памятники. Представляете, вот вы какое-нибудь благое дело сделаете, и вам поставят памятник, а через сто лет скажут, что вы предатель и поломают памятник? Поставили — пусть стоит", — заявил Свистунов в интервью изданию Readovka.

Пятый по счёту ролик проекта "Невыносимое выносимо" появился в сети несколько дней назад. В нём обыгрывается предновогодний отдых на Красной площади. По сюжету на главную площадь страны приходят пара влюбленных, компания друзей и семья. Они хотят просто отдохнуть, но вместо Кремля и ГУМа видят заснеженные могилы и мавзолей с Лениным.

Видео озвучил актёр Максим Виторган.

"Вы бы пошли на свидание… на кладбище? Повели бы друзей на каток на кладбище? А захотели бы на кладбище провести семейный досуг?", — спрашивает актёр.

По мнению депутата КПРФ Юрия Синельщикова, в мавзолее нет "ничего противоестественного и аморального", а многие россияне выступают то, чтобы Ленин "оставался там, где он сейчас находится". Однако согласно последнему опросу ВЦИОМ в 2017 году, захоронить Ленина хотят 63% россиян.

"Если начать что-то ворошить, кто знает, к чему это приведёт", — объяснил свою позицию депутат в интервью каналу "Москва 24".

Он также добавил, что "мнение противников выноса Ленина из мавзолея тоже нужно уважать".

Первое видео громкого проекта "Невыносимое выносимо" появилось в сети год назад на YouTube канале "Расстранный проезд, дом 3" — это адрес кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены мать и сестры Владимира Ленина. В ролике обыгрывались расстрельные приказы вождя.

В 2021-м году вышло ещё три видео с актерами Чулпан Хаматовой, Пьером Бурелем, Лолитой Милявской и Александром Гудковым. В каждом новом ролике обыгрываются новые идеи в пользу перезахоронения Ильича. Видео проекта набрали в соцсетях и на YouTube несколько миллионов просмотров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Встречаемся на кладбище?
Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Бывшая мэр Якутска Авксентьева проголосовала против закона о QR-кодах
Что говорят в сети об идее захоронить Владимира Ленина
В Госдуме рассказали о "потасовке" между единороссами и коммунистами
ЛОР-врач рассказал, как побороть зависимость от капель в нос
На Украине обвинили США в недостаточной поддержке: нельзя осторожничать с РФ
Политолог Мартынов оценил законопроект о развитии местного самоуправления
Московским школам рекомендовали пораньше уйти на зимние каникулы
Депутат Федоров назвал пиаром законопроект о предновогодних выплатах пенсионерам
The Wall Street Journal: ситуация на Украине работает на пользу Китаю
Экс-депутат Рады: Запад угрожает РФ "адскими санкциями", но не вводит их
Популярное
Мир. Новости мира
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго

Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.

Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Политика. Новости и аналитика
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Здоровье
Чумаков рассказал об искусственном происхождении варианта коронавируса "омикрон"
Шоу-бизнес
Охрипшая Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье
Александр Артамонов Военные всего мира решили стать невидимыми Александр Артамонов Ирина Шлионская Почему людей интересуют преступления? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Сколько денег за свои произведения получали русские классики Дмитрий Соколов
Здоровье
"Голубые таблетки": Мясников озвучил неожиданную причину заложенности носа
Политика. Новости и аналитика
The Hill: новое правительство ФРГ спасло Украину от "агрессии" со стороны РФ
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Шоу-бизнес
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников