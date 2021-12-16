Что говорят в сети об идее захоронить Владимира Ленина

Внучатый племянник вождя пролетариата Станислав Свистунов и депутат КПРФ прокомментировали новое видео проекта "Невыносимое выносимо", авторы которого вновь выступили за захоронение Ленина.

"Если его (Ленина) захоронят — меньше темы для разговора будет, а так хоть есть, что обсудить. Я за то, чтобы не трогать памятники. Представляете, вот вы какое-нибудь благое дело сделаете, и вам поставят памятник, а через сто лет скажут, что вы предатель и поломают памятник? Поставили — пусть стоит", — заявил Свистунов в интервью изданию Readovka.

Пятый по счёту ролик проекта "Невыносимое выносимо" появился в сети несколько дней назад. В нём обыгрывается предновогодний отдых на Красной площади. По сюжету на главную площадь страны приходят пара влюбленных, компания друзей и семья. Они хотят просто отдохнуть, но вместо Кремля и ГУМа видят заснеженные могилы и мавзолей с Лениным.

Видео озвучил актёр Максим Виторган.

"Вы бы пошли на свидание… на кладбище? Повели бы друзей на каток на кладбище? А захотели бы на кладбище провести семейный досуг?", — спрашивает актёр.

По мнению депутата КПРФ Юрия Синельщикова, в мавзолее нет "ничего противоестественного и аморального", а многие россияне выступают то, чтобы Ленин "оставался там, где он сейчас находится". Однако согласно последнему опросу ВЦИОМ в 2017 году, захоронить Ленина хотят 63% россиян.

"Если начать что-то ворошить, кто знает, к чему это приведёт", — объяснил свою позицию депутат в интервью каналу "Москва 24".

Он также добавил, что "мнение противников выноса Ленина из мавзолея тоже нужно уважать".

Первое видео громкого проекта "Невыносимое выносимо" появилось в сети год назад на YouTube канале "Расстранный проезд, дом 3" — это адрес кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены мать и сестры Владимира Ленина. В ролике обыгрывались расстрельные приказы вождя.

В 2021-м году вышло ещё три видео с актерами Чулпан Хаматовой, Пьером Бурелем, Лолитой Милявской и Александром Гудковым. В каждом новом ролике обыгрываются новые идеи в пользу перезахоронения Ильича. Видео проекта набрали в соцсетях и на YouTube несколько миллионов просмотров.

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