"Одноклассники" составили рейтинг регионов РФ по доброжелательности жителей

"Одноклассники" представили на сайте с итогами года ОК раздел "Карта эмоций", где появился рейтинг регионов РФ по доброжелательности и эмоциям жителей. Его составляли на основе комментариев, оценок, фотографий и реакций к публикациям в интернете.

Исследование сотрудники соцсети проводили с помощью алгоритмов машинного обучения, определяющих эмоциональную окраску высказываний.

В топ-10 регионов России с самыми позитивными пользователями в "Одноклассниках" по итогу 2021 года вошли:

Забайкальский край;

Республика Татарстан;

Республика Башкортостан;

Алтайский край;

Хабаровский край;

Санкт-Петербург;

Воронежская область;

Новосибирская область;

Иркутская область;

Свердловская область.

Рейтинг регионов с наименее позитивными жителями возглавили Кемеровская, Волгоградская области и Приморский край. Пользователи чаще всего реагировали на контент грустными комментариями или негативными высказываниями. Итак, полный список самых "печальных" регионов страны:

Кемеровская область;

Волгоградская область;

Приморский край;

Красноярский край;

Пермский край;

Саратовская область;

Ставропольский край;

Челябинская область;

Самарская область;

Краснодарский край.

Больше всего положительных эмоций пользователи выражали, комментируя конкурс "Евровидение", Олимпиаду в Токио, космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, съёмки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд.

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