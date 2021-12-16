"Одноклассники" представили на сайте с итогами года ОК раздел "Карта эмоций", где появился рейтинг регионов РФ по доброжелательности и эмоциям жителей. Его составляли на основе комментариев, оценок, фотографий и реакций к публикациям в интернете.
Исследование сотрудники соцсети проводили с помощью алгоритмов машинного обучения, определяющих эмоциональную окраску высказываний.
В топ-10 регионов России с самыми позитивными пользователями в "Одноклассниках" по итогу 2021 года вошли:
Рейтинг регионов с наименее позитивными жителями возглавили Кемеровская, Волгоградская области и Приморский край. Пользователи чаще всего реагировали на контент грустными комментариями или негативными высказываниями. Итак, полный список самых "печальных" регионов страны:
Больше всего положительных эмоций пользователи выражали, комментируя конкурс "Евровидение", Олимпиаду в Токио, космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, съёмки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд.
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