Арестованы собственник шахты "Листвяжная" и гендиректор "СДС-Уголь"

Суд в Кемерово арестовал президента холдинга "Сибирский деловой союз", председателя совета директоров компании "СДС-Уголь" и собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева по делу об аварии, в которой погибли 51 человек.

"Суд постановил избрать в отношении Федяева Михаила Юрьевича меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2022 года", — цитирует судью РИА Новости.

Адвокат Федяева намерен обжаловать арест своего подзащитного. В суде предприниматель сказал, что не считает себя виновным.

Также суд до 25 января арестовал гендиректора компании "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева.

Помимо Федяева и Алексеева фигурантами дела об аварии на шахте являются технический директор компании Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов. Им предъявлено обвинение в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", которое повлекло "по неосторожности смерть двух и более лиц". Кроме того, они обвиняются в "злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации", которое повлекло "тяжкие последствие".

Трагедия на шахте "Листвяжная" произошла 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пять сотрудников МЧС, ещё 58 пострадавших были доставлены в больницы. В момент взрыва под землёй находились 285 горняков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что главная причина ЧП — отсутствие контроля со стороны руководства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.