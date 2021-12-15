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Арестованы собственник шахты "Листвяжная" и гендиректор "СДС-Уголь"

Общество

Суд в Кемерово арестовал президента холдинга "Сибирский деловой союз", председателя совета директоров компании "СДС-Уголь" и собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева по делу об аварии, в которой погибли 51 человек.

Арестованы собственник шахты "Листвяжная" и гендиректор "СДС-Уголь"

"Суд постановил избрать в отношении Федяева Михаила Юрьевича меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2022 года", — цитирует судью РИА Новости.

Адвокат Федяева намерен обжаловать арест своего подзащитного. В суде предприниматель сказал, что не считает себя виновным.

Также суд до 25 января арестовал гендиректора компании "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева.

Помимо Федяева и Алексеева фигурантами дела об аварии на шахте являются технический директор компании Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов. Им предъявлено обвинение в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", которое повлекло "по неосторожности смерть двух и более лиц". Кроме того, они обвиняются в "злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации", которое повлекло "тяжкие последствие".

Трагедия на шахте "Листвяжная" произошла 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пять сотрудников МЧС, ещё 58 пострадавших были доставлены в больницы. В момент взрыва под землёй находились 285 горняков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что главная причина ЧП — отсутствие контроля со стороны руководства.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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