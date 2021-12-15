Силовики задержали владельца шахты "Листвяжная", где при взрыве погиб 51 человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из собственников кузбасской шахты "Листвяжная" Михаила Федяева.

Он возглавляет холдинговую организацию "Сибирский деловой союз" (СДС), в состав которой входит шахта.

"Федяев задержан ночью, находится в изоляторе временного содержания", — сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных структурах.

ЧП на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, 58 пострадавших были доставлены в медучреждения. Всего под землёй на момент взрыва находились 285 горняков.

После трагедии следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Кроме того, уголовное наказание за халатность грозит сотрудникам Ростехнадзора.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что главная причина ЧП — отсутствие контроля со стороны руководства.

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