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Эксперт раскритиковала ЕГЭ и онлайн-обучение: "Катастрофическая система"

Общество

Кандидат исторических наук, директор центра "Достояние Отечества" Ольга Четверикова в разговоре с Pravda.Ru негативно оценила ЕГЭ и цифровое обучение.

Цифровое образование ведет к деградации: Мнение экспертов шокирует

"Проект "ЕГЭ и цифровая школа" провалились. Они — звенья одной цепи. ЕГЭ был лишь подготовкой к цифровизации. Сначала люди на листочках сдают, а потом будут просто на экране на кнопки нажимать примитивно: так или нет. Система себя полностью проявила как катастрофическая", — заявила эксперт.

Также она подчеркнула, что у дистанционных занятий нет будущего. Данная система проходит "последние этапы доживания", добавила специалист. При этом она отметила, что в наше время важно не критиковать ЕГЭ и цифровые технологии, а создавать программы и законопроекты, подготавливать людей, которые смогут возродить образование.

"Уже попытались определить список, создать атлас новых профессий. Например, архитектор виртуальных миров. Оказалось, что это совершенно не нужно. Потому что нужны люди, которые элементарно умеют работать руками. И оказалось, что таких людей нет. То есть мы уже скоро отвёрткой не будем уметь работать", — сказала эксперт.

Вместе с этим она назвала виртуальную реальность реакционной и разрушительной. Технологии превращают людей в дикарей, подчеркнула специалист.

Ранее Четверикова в беседе с Pravda.Ru предупредила об опасности "цифрового аутизма", который может развиться у детей из-за гаджетов. Ребята страдают из-за клипового мышления и не могут рассуждать, заявила эксперт.

"Как только вы ребёнку даёте гаджет, тем более с маленького возраста, фактически вы должны понять, что дальше человек пойдёт по совершенно другому пути — не нормального развития мозга, а ограниченного, искажённого", — подчеркнула специалист.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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