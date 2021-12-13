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Эксперт предупредила о развитии "цифрового слабоумия" из-за гаджетов

Здоровье

Кандидат исторических наук, директор центра "Достояние Отечества" Ольга Четверикова в интервью Pravda.Ru рассказала об опасности "цифрового аутизма", который возникает у детей из-за технологий.

«Цифровое слабоумие»: как гаджеты влияют на работу мозга

"Научный и доказанный факт: цифровые технологии ведут к цифровому слабоумию, потому что в результате компьютерного обучения у детей происходит атрофия участков мозга, и они уже не могут нормально развиваться. То, что мы сегодня видим — клиповое мышление, неспособность читать, понимать, усваивать, мыслить, рассуждать — это всё следствие. Как только вы ребёнку даёте гаджет, тем более с маленького возраста, фактически вы должны понять, что дальше человек пойдёт по совершенно другому пути — не нормального развития мозга, а ограниченного, искажённого", — объяснила эксперт.

Она заявила, что последствия "цифрового слабоумия" исследовали российские психатры. В качестве примера Четверикова привела деятельность психиатра Екатерины Кулебякиной.

"Чем раньше ребёнок начинает пользоваться гаджетами, тем сложнее бороться с результатами этой ошибки… Наступает какой-то момент, когда происходят уже необратимые процессы. Сейчас одна из самых серьёзных проблем — цифровой аутизм", — заключила специалист.

Ранее Четверикова в беседе с Pravda.Ru раскритиковала использование соцсетей. Как подчеркнула эксперт, "сильные мира сего" предпочитают не афишировать личные данные и не позволяют детям превращаться в "биомассу, которую легко контролировать".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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