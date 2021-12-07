Четверикова: Соцсети дрессируют людей с детства — превращаешься в биомассу

По словам кандидата исторических наук, доцента, директора центра "Достояние Отечества" Ольги Четвериковой, за прогрессом стоят более глубокие последствия, чем мы можем представить. В беседе с Pravda.Ru историк подчеркнула, к социальным сетям "приучают" с детства, потому что "биомассу" легче контролировать.

«Людей годами погружали в виртуальный мир, чтобы они перестали различать добро и зло»

По словам Четвериковой, "сильные мира сего" предпочитают не афишировать свою личную жизнь и приучают к этому своих детей. Тогда как "простые" граждане поголовно выкладывают на просторы интернета любое своё действие.

"Как ты ешь, как улыбаешься, как ты спишь. Эта дрессура людей приучает людей к тому, что у тебя нет личной жизни. Это расчёт. Я знаю эти проекты. Я их читала. Ты просто некий элемент этой биомассы, которая является объектом чьего-то управления", — пояснила Четверикова.

Кроме прочего, по мнению кандидата исторических наук, всё заметнее в онлайн-мире стираются границы дозволенного.

"Наших людей долгие годы погружали в этот виртуальный мир для того, чтобы они перестали различать добро и зло, чтобы они перестали различать такие принципиальные вещи", — подчеркнула историк.

Холодный расчёт, за казалось бы благом технологий, угадать несложно. Чем меньше человек следует своему мнению и чем больше подвержен влиянию, тем проще "системе".

"Через это людей втягивают в тотальную систему контроля, при которой некто, опять-таки люди, которые создают эту систему, будут решать, что им можно, а что нельзя. Вспомним социальный рейтинг Китая. То, что делается у нас сейчас, это начало реализации социального рейтинга Китая. QR-коды — это сегрегация, это дискриминация", — резюмировала Четверикова.

По словам историка, такой механизм воздействия был всегда, ещё до прорыва технологий, но тогда больше "пропаганде" подвергались взрослые. Сейчас следовать "мнению большинства" учат через соцсети сызмальства.