В Австралии установят самописец с информацией о нынешней цивилизации

Самописец с информацией о сегодняшней цивилизации установят в Австралии в 2022 году. Так называемый "черный ящик" Земли призван привлечь внимание человечества к глобальному потеплению.

Как пишет РИА Новости, информация для "черного ящика" уже накапливается на сайте, который специально создали для этих целей.

"Назначение этого устройства — предоставить беспристрастные материалы о событиях, которые ведут к прекращению существования планеты, взять ответственность за будущие поколения и побудить к срочным действиям", — говорится на портале.

На сайте изображён монумент в виде огромного бруска. Его изготовят из стальной брони толщиной 7,5 миллиметра и установят на острове Тасмания. Внутри монумента поместят хранилища данных с подключением к интернету, их будут питать солнечные батареи и аккумуляторы.

Самописец будет заносить информацию о температуре воздуха, окислении океанов, количестве углерода в атмосфере, исчезновении животных, а также о численности населения, военных расходах стран и потреблении электричества.

Также записываются заголовки новостей и посты в соцсетях об изменениях климата.

Для строительства монумента также рассматривали Мальту, Норвегию и Катар.

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