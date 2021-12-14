Голикова: омикрон-штамм коронавируса более заразный, чем "дельта"

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила со ссылкой на экспертов, что новый штамм "омикрон" может заразить 3-3,5 человека, а "дельта" — 0,8.

Таким образом, зампред правительства РФ подтвердила, что новый штамм более заразный, чем старый.

По словам Голиковой, Россия своевременно приняла меры по нераспространению омикрон-штамма коронавируса. В частности, были оперативно изолированы российские граждане, прибывшие в РФ из ЮАР и других государств. Вице-премьера цитирует РИА Новости.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что количество случаев заболеваемости новым штаммом коронавируса "омикрон" увеличилось до 16.

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