В России могут ввести бесплатную стерилизацию домашних животных

Законопроект о бесплатной стерилизации домашних животных рассмотрит Госдума в 2022 году. Об этом URA.RU сообщил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, сейчас эта процедура платная, и у многих не хватает на неё денег.

"А они бы могли получить это на льготных условиях или вообще бесплатно. Тогда можно было бы, помимо бесплатной стерилизации, предлагать вакцинацию, заводить ветпаспорта и так далее", — сказал Бурматов.

Депутат отмечает, что владельцы животных сделали доброе дело.

"Вот эти 40 миллионов кошек — большинство из них взяты с улиц, из подвалов, подъездов. Это не породистые животные, их не покупали за бешеные деньги. Их подобрали, нашли, приняли от кого-то, иначе бы этих животных ждала очень печальная участь. Поэтому этим людям надо сказать спасибо", — отметил Бурматов.

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