Информация о возвращении Моргенштерна в Россию оказалась шуткой

Директор репера Моргенштерна Владимир Шавгулидзе не подтвердил прозвучавшую ранее информацию о том, что исполнитель собирается вернуться в Россию. Об этом он сообщил изданию URA.RU.

Своё сообщение о том, что Моргенштерн планирует вернуться домой, на родину, уже 9 декабря, концертный директор музыканта назвал шуткой.

"Это был юмор. В один из четвергов он точно вернётся. Поэтому ничего не могу сказать. Моя задача в другом состоит. Поэтому если будут звонить, будут получать юмористический ответ", — иронично заметил Шавгулидзе.

Ранее в Интернете появилась новая композиция Моргенштерна под говорящим названием "Домой". В ней от первого лица подробно рассказывается, как репер был вынужден уехать в Дубай после того, как глава СК РФ предъявил ему обвинение в торговле наркотиками через соцсети. Репер в своём треке сделал акцент на том, что обвинения против него не являются правдивыми и обоснованными.

"Это неправильно. Я в соцсетях торгую лишь своим [лицом]… Я пока что не хочу лететь домой, но когда-то прилечу", — спел Моргенштерн в качестве оправдания.

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