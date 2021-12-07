В Татарстане противники QR-кодов пришли на заседание суда в тюремных робах

Верховный суд Татарстана отклонил коллективный иск местных жителей, которые выступили против системы QR-кодов в регионе. На заседание недовольные граждане пришли в тюремных робах.

Судья призвал присутствующих снять "тюремные рубашки". Граждане выполнили просьбу. Всего иски подали 39 человек. Ответчиком стал Кабинет министров Татарстана, заинтересованным лицом — главный санитарный врач региона. Поскольку претензии негодующих местных жителей оказались аналогичными, правоохранители объединили иски в одно дело.

По данным "Татарстан 24", противники QR-кодов требовали вызвать главного эпидемиолога Татарстана, однако суд отказался это делать. В итоге иск местных жителей отклонили, сообщили в "Интерфакс".

С 11 декабря в Татарстане только с QR-кодом можно попасть в следующие места:

кафе и рестораны;

спортивные залы и бассейны;

ТЦ;

аквапарки;

другие.

Также объявлена принудительная вакцинация для жителей республики старше 60 лет и некоторых других категорий. С 22 ноября без QR-кода в республике нельзя ездить в общественном транспорте.

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