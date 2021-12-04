Гинцбург: нужно быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России на федеральном уровне следует как можно скорее ввести систему QR-кодов о прививке от коронавирусной инфекции в РФ.

"Необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных", — заявил Гинцбург в эфире телеканала НТВ.

Ранее сообщалось, что дельта-штамм коронавируса может быть вытеснен новым вариантом "омикрон", считает директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. По мнению учёного, вытеснение "дельты" "омикроном" возможно в случае, если у нового штамма окажется более длительным срок от момента заражения до осложнений. Он добавил также, что шансы на доминирование "омикрона" повысятся, если он окажется заразнее "дельты".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.