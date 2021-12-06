Посольство: россияне могут улететь из ЮАР регулярными рейсами

Россиянам, которые не успели вылететь из ЮАР, советуют регулярные рейсы Ethiopian Airlines. Об этом рассказали в посольстве РФ в Эфиопии.

Как пишет РИА Новости, большинство россиян выехали через Аддис-Абебу. Борт авиакомпании уже привёз оттуда 100 россиян 3 декабря.

"Мы как посольство больше сопровождением рейсов не занимаемся, большинство желающих в Россию уже вылетело. Поэтому нужды в увеличении провозных ёмкостей на данный момент нет. Будут ещё рейсы по обычному расписанию авиакомпаний", — сообщили в посольстве.

Напомним, что в ЮАР обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон". Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания классифицировала его как "вызывающий беспокойство".

Председатель ВОЗ Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола. По его словам, он такой же заразный, как штамм "дельта". Его выявили уже на всех континентах.

Большинство мировых авиакомпаний в конце ноября приостановили авиасообщение с ЮАР. Из-за этого оттуда не могли улететь российские туристы.

Эфиопская Ethiopian Airlines запустила для россиян коммерческие рейсы. По словам путешественников, билеты на самолёт стоят около 100 тысяч рублей.

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