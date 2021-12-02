В Роскачестве заявили, что согласно проведённой проверке, в розничных торговых сетях обнаружили подделки консервов из рыбы. Так, по сообщению ведомства, производители заменяли рыбу на более дешёвый вид: тихоокеанскую сельдь или сардину.
Согласно исследованию выяснилось, что 53% консервированной продукции подделка. Представители Роскачества обратились в Генпрокуратуру с просьбой разобраться.
"Роскачеством закуплены консервы 19 торговых марок (ТМ) "Сайра тихоокеанская (куски) натуральная с добавлением масла". Изучали как продукцию лидеров рынка, так и консервы, изготовленные на предприятиях среднего бизнеса. На момент закупки цена варьировала от 19,96 до 97,27 руб. за 100 г.", — говорится на сайте ведомства.
Контрольную закупку специалисты провели как в известных российских торговых точках, так и в интернет-магазинах. Результаты оказались неутешительны. Содержание банки только у восьми производителей соответствует заявленному составу.
Также ведомство перечислило и "недобросовестных" производителей. В продукции которых ДНК Сайры либо не обнаружено. Их оказалось 11:
Ритейлеры, в свою очередь, заверили, что убрали с полок магазинов консервированную "сайру-самозванку".
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