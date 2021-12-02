"Ничего не пристанет": московский Дед Мороз рассказал, почему ходит без маски

Столичный Дед Мороз, резиденция которого находится в Москве, рассказал, что не носит маску из-за густой бороды и усов. А коронавируса не боится из-за возраста.

Кроме этого, сказочный герой уточнил, что спорт помогает сохранить здоровье.

"Мне уже столько лет, я уже от всех вирусов давно отвык. Исключительно всё натуральное, поэтому стараюсь держаться в тонусе, спортом занимаюсь, это самое главное. Надо всем заниматься спортом, и ничего к тебе не пристанет", — рассказал дедушка в беседе с РИА Новости.

Кроме прочего, Дед Мороз призвал всех не беспокоиться по пустякам и больше дышать свежим воздухом.

"Смотрю, на Кавказе, в горах, где горный свежий воздух, там люди по-доброму друг к другу относятся, там меньше ста лет мало кто живёт", — привёл пример волшебный персонаж.

А вот его татарский коллега не настолько оптимистичен во взглядах на коронавирус. Ранее Pravda. Ru писала, что в своей резиденции Кыш Бабая будет принимать исключительно привитых граждан. На входе в избу к волшебнику обязательно проверят наличие QR-кода или медотвода. Впрочем, как успокоили непривитых, их тоже ждут в гости, правда "принимать" будут исключительно на улице.

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