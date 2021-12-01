Сказке конец: к татарскому Деду Морозу пустят только с QR-кодами

В резиденции главного Деда Мороза Татарстана — Кыш Бабая — сообщили правила встречи со сказочным героем. Так, согласно информации, в избу волшебника пустят граждан только при предъявлении QR-кода либо медотвода.

Как говорится в сообщении, непривитым гостям "не стоит переживать" их угостят блинами и чаем, но на улице в "Лесу чудес".

"Приглашаем приехать в парк Лес Чудес в гости к Кыш Бабаю на интерактивную программу "Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы"! Проход в помещение (опочивальню Кыш Бабая и на кукольное представление) только с QR-кодом (верительной грамотой с Госуслуг) или медотводом", — цитирует пресс-службу Кыш Бабая РИА Новости.

Как отметили в "ведомстве" сказочного героя, он всё же выйдет ко всем на общий танец и поздравит всех с праздниками.

С первого дня ввода QR-кодов в Татарстане то и дело "скандал на скандале". С 22 ноября власти обязали предъявлять электронный документ о вакцинации от коронавируса в общественном транспорте. Однако пассажиры оказались недовольны и доходило даже до драк. Позже в региональном правительстве заявили, что смягчили меры и разрешили пускать пассажиров, которые поставили себе первый компонент.

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