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Симоньян предложила дерзкий план борьбы с демографическим спадом

Общество

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на тревогу Путина по поводу падения численности населения страны. Журналистка нашла неожиданное решение проблемы.

Симоньян предложила дерзкий план борьбы с демографическим спадом

Маргарита Симоньян прокомментировала беспокойство президента РФ Владимира Путина по поводу снижения численности российского населения.

"Путина особенно тревожит демографический спад в России, эта проблема приобрела системообразующий характер", — гласит информация в Telegram-канале RT.

Телеведущая поделилась своими мыслями на этот счёт.

"Предлагаю элегантное решение этой системообразующей проблемы. Забрать наших домой. Можно и с территорией", — написала Симоньян в своём ТГ-канале.

Подписчики Симоньян неоднозначно отнеслись к данному предложению.

"Президент уже ответил Симоньян на этот вопрос об облегчённом получении гражданства РФ русскими. Сказал, что не хватит дет. садов, больниц и школ. Грустно";

"Это вы о чём? О русских что ли? Точно не в теме. Да будет вам известно, русские на ассимилированы и остались людьми русской культуры. А таким как вы повезло, ваши семьи не проснулись в один распрекрасный день иностранцами для родной страны, в чужеродной среде";

"Нам свою бы территорию обустроить, а не замахиваться на чужие… Ох, уж этот имперский апломб", — комментировали пост Симоньян интернет-пользователи.

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На краю демографической бездны
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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