Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на тревогу Путина по поводу падения численности населения страны. Журналистка нашла неожиданное решение проблемы.

Маргарита Симоньян прокомментировала беспокойство президента РФ Владимира Путина по поводу снижения численности российского населения.

"Путина особенно тревожит демографический спад в России, эта проблема приобрела системообразующий характер", — гласит информация в Telegram-канале RT.

Телеведущая поделилась своими мыслями на этот счёт.

"Предлагаю элегантное решение этой системообразующей проблемы. Забрать наших домой. Можно и с территорией", — написала Симоньян в своём ТГ-канале.

Подписчики Симоньян неоднозначно отнеслись к данному предложению.

"Президент уже ответил Симоньян на этот вопрос об облегчённом получении гражданства РФ русскими. Сказал, что не хватит дет. садов, больниц и школ. Грустно";

"Это вы о чём? О русских что ли? Точно не в теме. Да будет вам известно, русские на ассимилированы и остались людьми русской культуры. А таким как вы повезло, ваши семьи не проснулись в один распрекрасный день иностранцами для родной страны, в чужеродной среде";

"Нам свою бы территорию обустроить, а не замахиваться на чужие… Ох, уж этот имперский апломб", — комментировали пост Симоньян интернет-пользователи.