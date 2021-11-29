Главный редактор RT Маргарита Симоньян заметила в фильме про Джеймса Бонда разоблачительный видеоряд.
Маргариту Симоньян позабавило то, что в кадре картины про "агента 007" видно экран, на котором вещает телеканал RT.
Журналистка опознала свой круглосуточный информационный телеканал, который вещает по всему миру на английском, арабском, немецком, испанском и французском языках, по картинке.
"Наш эфир засветился в фильме про Бонда. MI6 спалилась — английская разведка и сам агент 007 смотрят RT. Мистер Бонд, это провал", — пишет Маргарита в своём Telegram-канале под кадром из знаменитой "Бондиады".
Подписчики Симоньян поделились своими размышлениями на этот счёт.
"Но главная загадка — каким образом на двух экранах параллельно идут два разных эфира RT, хотя с одним и тем же ведущим Кевином Оэуном";
"Бонд наш парень! На расслабоне смотрит RT! А в медиатеке — русское поле, конь, березы шумят и подмосковные вечера! Ну ведь красавцы!";
"А вдруг он (Бонд) решил, что врага надо знать в лицо?";
"Капец, фильм теперь запретят или монтаж";
"Это же штаб квартира Блофилда. Главного негодяя. Каков поп — таков приход, унтерофицерская вдова получилась", — комментировали наблюдение фолловеры.
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