Главный редактор RT Маргарита Симоньян заметила в фильме про Джеймса Бонда разоблачительный видеоряд.

Маргариту Симоньян позабавило то, что в кадре картины про "агента 007" видно экран, на котором вещает телеканал RT.

Журналистка опознала свой круглосуточный информационный телеканал, который вещает по всему миру на английском, арабском, немецком, испанском и французском языках, по картинке.

"Наш эфир засветился в фильме про Бонда. MI6 спалилась — английская разведка и сам агент 007 смотрят RT. Мистер Бонд, это провал", — пишет Маргарита в своём Telegram-канале под кадром из знаменитой "Бондиады".

Подписчики Симоньян поделились своими размышлениями на этот счёт.

"Но главная загадка — каким образом на двух экранах параллельно идут два разных эфира RT, хотя с одним и тем же ведущим Кевином Оэуном";

"Бонд наш парень! На расслабоне смотрит RT! А в медиатеке — русское поле, конь, березы шумят и подмосковные вечера! Ну ведь красавцы!";

"А вдруг он (Бонд) решил, что врага надо знать в лицо?";

"Капец, фильм теперь запретят или монтаж";

"Это же штаб квартира Блофилда. Главного негодяя. Каков поп — таков приход, унтерофицерская вдова получилась", — комментировали наблюдение фолловеры.