В Кремле не собираются переименовывать QR-коды, сообщил Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о том, что руководство страны собирается дать другое название QR-кодам, а само это слово в официальных источниках упоминать как можно реже.

Ранее у РБК появилась информация о том, что правительство собирается дать другое название сертификатам о вакцинации и о том, что гражданин уже переболел COVID-19, вместо получившего широкое употребление словосочетания "QR-код". В публикации говорилось, что это слово будут стараться использовать минимально в официальных документах и постановлениях потому, что оно не нравится большинству граждан.

Песков не подтвердил информацию о планах правительства переименовать QR-коды, назвав её "странной".

"Нет, это не так. Его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется… Это такая информация в СМИ достаточно странная", — отметил пресс-секретарь президента в беседе с РИА Новости.

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