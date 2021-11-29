В Кремле рассказали о возможной замене "QR-кодов" на "паспорта здоровья"

Анонимные источники, приближенные к администрации президента и правительству России, сообщили о намерении Кремля изменить название документа вакцинированных от COVID-19, переболевших и обладающих медотводом от прививки граждан.

Как пояснили источники, от понятия "QR-коды" необходимо избавиться, поскольку это словосочетание означает метод передачи данных. Также анонимные собеседники подчеркнули, что людям не нравится такой термин. По информации чиновника, более половины жителей нашей страны негативно реагируют на такое словосочетание, в их числе есть и привитые люди.

По данным РБК, власти тестируют методом социологических исследований следующие варианты названия документа:

"паспорт здоровья";

"сертификат здоровья";

"зелёный паспорт";

"ковипасс";

"санитарный паспорт".

Источники добавили, что, вероятно, замену понятию "QR-код" опишут в поправках к законопроекту о данной системе или в документе Оперативного штаба. Пока в инициативе документ, который позволяет находиться в общественных местах и транспорте, называют просто "документация".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.