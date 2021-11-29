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В Кремле рассказали о возможной замене "QR-кодов" на "паспорта здоровья"

Общество

Анонимные источники, приближенные к администрации президента и правительству России, сообщили о намерении Кремля изменить название документа вакцинированных от COVID-19, переболевших и обладающих медотводом от прививки граждан.

В Кремле рассказали о возможной замене "QR-кодов" на "паспорта здоровья"

Как пояснили источники, от понятия "QR-коды" необходимо избавиться, поскольку это словосочетание означает метод передачи данных. Также анонимные собеседники подчеркнули, что людям не нравится такой термин. По информации чиновника, более половины жителей нашей страны негативно реагируют на такое словосочетание, в их числе есть и привитые люди.

По данным РБК, власти тестируют методом социологических исследований следующие варианты названия документа:

  • "паспорт здоровья";
  • "сертификат здоровья";
  • "зелёный паспорт";
  • "ковипасс";
  • "санитарный паспорт".

Источники добавили, что, вероятно, замену понятию "QR-код" опишут в поправках к законопроекту о данной системе или в документе Оперативного штаба. Пока в инициативе документ, который позволяет находиться в общественных местах и транспорте, называют просто "документация".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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