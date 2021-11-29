После лесных пожаров участники всероссийской акции "Сохраним лес" в 2021 году поставили рекорд. Они посадили 70 миллионов деревьев.
В 2020 году это число достигало 42 миллионов.
70-миллионное дерево — джузгун — посадили в Астраханской области. Растение помогает остановить опустынивание.
Новые деревья появились в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Калининградской, Курской, Новосибирской, Тульской, Самарской областя= и других. Растения выбирали с учетом климатических особенностей регионов.
Более одного миллиона деревьев высадили в Татарстане: это в основном сосны.
В Тульской области волонтеры высадили 7 тысяч дубов в заповеднике "Куликово поле". Такие деревья росли там во время Куликовской битвы.
В Новосибирской области высадили 5 тысяч лиственниц в Исктимском лесничестве. Также там появились кедры и сосны. Летом 2019 года в этом регионе произошли крупные лесные пожары. Сгорело 5 миллионов гектаров территории.
Акция "Сохраним лес" реализуется в рамках национального проекта "Экология". Всего в этом году в меоприятиях поучаствовали более миллиона волонтёров.
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