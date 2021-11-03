Пресс-секретарь президента России ответил на слова Байдена о горящей тундре

Дмитрий Песков ответил на слова Джо Байдена о горящей в России тундре.

Он отметил, что в США тоже происходят серьёзные пожары. По словам пресс-секретаря президента РФ, у России по некоторым параметрам даже более серьёзные климатические вызовы, чем у других государств. Песков имел в виду темпы потепления в Арктике и другие факторы.

"Тундра, действительно, горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся", — сказал представитель Кремля.

В среду, 3 ноября, Главное управление МЧС по Магаданской области сообщило, что на тушение пожаров направили дополнительные силы. Как сообщается, к борьбе с огнём привлечены силы и средства МЧС России, Департамента лесного хозяйства и Пожарно-спасательного центра Магаданской области.

"Всего привлечено 33 человека и 8 единиц техники, в том числе бульдозерная техника Колымаэнерго. Проведена опашка линий электропередач, угрозы распространения огня нет", — говорится в заявлении ведомства.

Ситуацию с пожарами также контролируют беспилотники.

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