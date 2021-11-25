Netflix проверят на соблюдение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

МВД России проверит стриминговый сервис Netflix на соблюдение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. С таким требованием 10 ноября выступила уполномоченная по защите семьи Ольга Баранец.

Как пишут "Ведомости", в её обращении говорится, что на Netflix есть много фильмов и сериалов о сексуальных меньшинствах с маркировкой 16+.

Ответ на запрос МВД должно дать до начала декабря. Если сервис признают "виновным", ему грозит штраф до одного миллиона рублей.

Ранее Басманный районный суд Москвы 17 ноября присудил штраф в один миллион рублей телеканалу "Муз-ТВ" за пропаганду гомосексуализма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 17 ноября 2021 года ООО "МУЗ ТВ Операционная компания" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей", — сообщается в указе.

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