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Мизулина: TikTok, Instagram,YouTube и ВК под завязку забиты ЛГБТ-пропагандой

Общество

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предупредила, что "интернет-пространство России становится всё более политизированным и пропаганда ЛГБТ, направленная на детей в социальных сетях, достигла колоссальных масштабов".

Мизулина: TikTok, Instagram,YouTube и ВК под завязку забиты ЛГБТ-пропагандой

В интервью агентству ТАСС Мизулина заявила о необходимости "принять срочные меры и внедрить практику досудебной блокировки материалов, пропагандирующих нетрадиционные семейные ценности среди несовершеннолетних".

По её словам, такие платформы, как TikTok, Instagram и YouTube, а также российская сеть ВКонтакте, "наполнены гей-пропагандой, направленной на несовершеннолетних: мультфильмы, комиксы, аниме, видео, снятые известными блогерами”.

Напомним, в 2013 году был принят закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных отношений” среди молодежи. За что российские власти подверглись критике со стороны "просвещённого и толерантного Запада", по мнению которого, этот закон — нападение на права ЛГБТ+. Совет Европы даже потребовал его отменить.

Европейский суд по правам человека также постановил, что Москва должна признать однополые браки.

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