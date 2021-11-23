Ракова была отчислена из МГТУ за неуспеваемость

Бывшего замминистра просвещения РФ Марину Ракову, которой сегодня предъявлено обвинение в мошенничестве, в своё время отчислили с первого курса МГТУ за неуспеваемость.

"Мы подтверждаем, что Ракова М. Н. проходила МГТУ им. Н. Э. Баумана и была отчислена по результатам учёбы после 1 курса", — сообщил ректор ВУЗа Михаил Гордин в беседе с РИА Новости.

Ректор отметил, что документального подтверждения своим словам предоставить не может, потому что речь идёт о сохранении персональных данных.

Ракова и бывший замдиректора "Фонда новых форм развития образования" Евгений Зак обвиняются ГУ МВД в мошенничестве, хищении денежных средств, принадлежащих ВУЗу на сумму около 20 миллионов рублей, злоупотреблении служебным положением и фиктивном трудоустройстве сотрудников в РАНХиГС.

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