Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, ранее требовавший не указывать национальность людей, совершивших преступления, теперь передумал и предложил СМИ в статьях называть "национальности всех преступников, а не только выходцев с Кавказа".
Так он отреагировал на бурное общественное обсуждение его инициативы:
"… если считаете, что национальность преступника должна быть указана, я только ЗА!" — заявил Кадыров.
В своём ТГ-канале глава кавказского региона напомнил, что каждый день в большой стране совершается огромное количество преступлений. В связи с чем у него возникает закономерный вопрос:
"Сколько раз журналисты, болеющие за свободу слова, указали национальность преступника, его вероисповедание, место рождения или проживания?"
"ВПЕРЁД! С завтрашнего дня называйте всех — русский, башкир, казак, татарин, еврей, удмурт, бурят, якут… — ВСЕХ без исключения! Заодно узнаем, кто больше всех преступает закон", — резюмирует руководитель Чечни.
Напомним, ранее на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, подготовленный парламентом Чечни, запрещающий распространение сведений о национальности преступника в СМИ. По словам авторов инициативы, только так "можно сохранить межнациональное и межконфессиональное согласия и мир в России".
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