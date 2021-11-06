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Автор Антон Куликов

Рамзан Кадыров резко отреагировал на пост Маргариты Симоньян о кавказцах

Общество

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров резко отреагировал на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян о кавказцах. По его мнению, "перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме".

Рамзан Кадыров резко отреагировал на пост Маргариты Симоньян о кавказцах

Накануне Маргарита Симоньян прокомментировала инцидент в микрорайоне Новые Ватутинки, где группа молодых людей напала на мужчину, который был с маленьким ребенком.

"Все эти "приезжие" и "лица кавказской национальности" допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро", — считает главред RT.

Рамзан Кадыров, в свою очередь, подчеркнул, что ему, как и любому кавказцу, "уже надоело это вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию".

"Весь интернет за пару дней заполонили заявления о неподобающем поведении всех без исключения кавказцев, причем, даже из уст, казалось бы, политически грамотных людей, называющих себя патриотами государства", — подчеркнул глава Чеченской республики.

Комментируя высказывание главного редактора RT, Рамзан Кадыров заявил, что "хотел бы еще напомнить "уроженке Кавказа" Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме".

"К примеру, в происшествии с Халимат Тарамовой "уроженка Кавказа" Симоньян получила удачную возможность с ней поговорить, выяснить подробности. Мы обменялись телефонами, разобрались в ситуации. А что сейчас произошло? Почему практика получения достоверной информации вдруг отошла у Симоньян на второй план, а на первый вышел так называемый хайп? Кстати говоря, когда мы интересуемся у главредов ряда СМИ, почему они без повода упоминают Северный Кавказ или кавказцев в негативном контексте, нам не раз отвечали открыто: без такого упоминания у нас не бывает просмотров", — заявил глава Чеченской республики.

Халимат Тарамова — жительница Чеченской республики, которая в начале июня уехала из Грозного в Махачкалу. Затем ее якобы силой вернули обратно. Впоследствии Тарамова записала видеообращение, в котором попросила оставить в покое ее саму и ее семью.

Маргарита Симоньян отреагировала на заявление Рамзана Кадырова. Она подчеркнула, что всегда проверяет информацию перед тем, как делать заявления.

"Именно поэтому моя информация оказалась верной: все четверо задержанных за нападение в Ватутинках действительно уроженцы Кавказа. Все до одного", — отметила Симоньян.

Она также подчеркнула, что "нигде не упоминала СЕВЕРНЫЙ Кавказ, упомянутый в его посте, именно потому, что у меня не было информации, что ребенка били и материли уроженцы СЕВЕРНОГО Кавказа".

"Но кроме Северного Кавказа на свете есть еще и Южный", — заявила главред RT.

"…когда я писала этот пост, я знала, что нападавшие — уроженцы одной из кавказских стран, но не знала, какой именно. С таким же успехом, это могли оказаться армяне. Что никак не изменило бы сути моего поста", — подчеркнула Маргарита Симоньян.

По данным правоохранительных органов, четверо молодых людей, которых подозревают в совершении преступления, являются уроженцами Азербайджана.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы рамзан кадыров маргарита симоньян
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