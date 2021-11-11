В Чечне написали законопроект о запрете СМИ упоминать национальность преступника

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов представил проект федерального закона, которым предлагается внести правки в закон о СМИ и КоАП в части упоминания национальности преступника. В ближайшее время законопроект должен поступить в Госдуму, сообщает ЧГТРК "Грозный".

"Предлагается ввести запрет на распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам РФ лиц, причастных к совершению преступлений", — говорится в проекте.

Также законом предлагается определить административную ответственность для СМИ за указание национальности или вероисповедания преступника.

В пояснительно записке к проекту говорится, что распространение таких сведений "оскорбляет национальные и религиозные чувства" добропорядочных людей. Авторы законопроекта хотят избежать возможного социального взрыва, межнациональной или межконфессиональной вражды, а также непредсказуемых последствий для всей страны.

По мнению авторов законопроекта, в СМИ или соцсетях зачастую размещаются провокационные материалы, вызывающие негативное отношение к определённой этнической группе и подстрекают к насильственным действиям. Подобная информация создаёт напряжённую обстановку и почву для конфликтов.

О подобном запрете для СМИ ранее говорил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Заявление было опубликовано на фоне нескольких инцидентов, произошедших в Москве с участием представителей этнических групп.