Председатель парламента Чечни Магомед Даудов представил проект федерального закона, которым предлагается внести правки в закон о СМИ и КоАП в части упоминания национальности преступника. В ближайшее время законопроект должен поступить в Госдуму, сообщает ЧГТРК "Грозный".
"Предлагается ввести запрет на распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам РФ лиц, причастных к совершению преступлений", — говорится в проекте.
Также законом предлагается определить административную ответственность для СМИ за указание национальности или вероисповедания преступника.
В пояснительно записке к проекту говорится, что распространение таких сведений "оскорбляет национальные и религиозные чувства" добропорядочных людей. Авторы законопроекта хотят избежать возможного социального взрыва, межнациональной или межконфессиональной вражды, а также непредсказуемых последствий для всей страны.
О подобном запрете для СМИ ранее говорил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Заявление было опубликовано на фоне нескольких инцидентов, произошедших в Москве с участием представителей этнических групп.
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