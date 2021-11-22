В Татарстане начались скандалы из-за QR-кодов в общественном транспорте

По сообщению "Метроэлектротранс Казань", несмотря на то, что всех пассажиров предупреждали о введении QR-кодов в общественном транспорте, без скандалов не обошлось. С утра понедельника специалисты высадили из автобусов и троллейбусов более полусотни человек.

Как сообщают в ведомстве, некоторые маршруты и вовсе "встали", потому что пассажиры отказываются предъявлять документы о вакцинации либо справку-медотвод.

"Пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Задержка движения составляет 30 минут. В метрополитене примерно похожая ситуация — перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролёров. Женщина устроила скандал, так как её не пропустили со справкой о том, что у неё есть первая прививка", — пишет ведомство в своём Telegram-канале.

Как отметили в "Метроэлектротранс Казань", то что пассажиры скандалят не "отменяет" требований и их будут просто не пускать в транспорт.

Ранее Pravda.Ru писала о новых ограничениях в общественном, пригородом и муниципальном транспорте Татарстана. С этого понедельника проезд без QR-кода или медотвода запрещён. Регион стал первым в стране, кто ввёл обязательное предъявление документов для проезда.

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