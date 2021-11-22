Первый российский регион ввёл QR-коды в общественном транспорте

В Татарстане запретили проезд в общественном транспорте без QR-кодов с этого понедельника. Регион стал первым в России, который ввёл подобные ограничения.

Также с 22 ноября приостановлено действие транспортных карт для пассажиров старше 60 лет, у которых нет электронного документа.

Согласно постановлению правительства, в междугородним и гортранспортом смогут воспользоваться пассажиры:

младше 18 лет,

при предъявлении QR-кода,

с медотводом.

Исключением станут легковые машины и пассажирское такси, цитирует постановление РИА Новости.

Проверять наличие документа о вакцинации либо лист о противопоказаниях к прививке будут сами перевозчики. Как уточнили в ведомстве, на пригородном и межмуниципальном транспорте коды будут требовать документы при продаже билетов, в городском транспорте – при входе и во время движения при оплате контролёру за проезд.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Госдума намерена рассмотреть законы "о QR-кодах" только в декабре.

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