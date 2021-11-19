Прогноз политолога: QR-коды и паспорта будут объединены

Политолог Илья Гращенков полагает, что в перспективе — причём не столь уж и отдалённой — QR-коды и паспорта будут объединены.

"Похоже, что вопреки всем протестам QR-коды будут не просто внедрены, но и останутся частью нашей жизни на долгое время, если не навсегда. Сейчас многие переживают, что власти хотят придать "цифровому пропуску" статус второго паспорта, но, вероятно, в какой-то момент QR-коды и паспорта просто сольются в единый документ — ID-карту (к которой будет привязан "цифровой профиль") и её электронную копию для закачки в смартфон", — пишет Илья Гращенков в своём Telegram-канале.

Он полагает, что "прививка от коронавируса и сертификат просто стали удобным поводом для слома общественного мнения".

По мнению Ильи Гращенкова, "цифровой профиль" будет привязан к шести основным базам данных:

"медицинской (прививки, карта больного), налоговой (доходы и расходы), ФССП (долги), банки (кредиты), базе социального мониторинга (карта взаимодействий, связка с профилями родственников и друзей), полиции (база правонарушений)".

При этом политолог полагает, что речь идёт об общемировой практике: "Это логичный переход от старой системы баз данных к Big Data с обработкой при помощи искусственного интеллекта механизмов обновления информации (куда пошёл, что купил, с кем взаимодействовал)".

"Вопрос только в том, на что будет распространён цифровой контроль. Тут два вектора: западный, коммерческий, и восточный — социальный. В первом варианте следить будут в основном за тем, чтобы продавать человеку товары, показывать рекламу и выстраивать его потребительское поведение. Во втором — как в Китае, где господствует социальный рейтинг", — полагает Гращенков.

Напомним, на прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. При этом подчёркивается, что предлагаемые решения являются экстренной мерой на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

В правительстве уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Согласно предложенным поправкам в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, "граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением

либо QR-кода о прививке,

либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом,

либо медицинского отвода от вакцинации".

QR-коды также предлагается ввести на авиа- и железнодорожном транспорте при междугородних и международных поездках.

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