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Эксперт о "кодировании" России: "QR-коды необходимы как идентификация"

Общество

Руководитель Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович объяснила, что думает о законопроекте, согласно которому в стране вводится обязательная система QR-кодов. 

Эксперт о "кодировании" России: "QR-коды необходимы как идентификация"

Эксперт рассказала, что QR-коды необходимы как идентификация системы вакцинированных либо переболевших.

Попович осудила тех, кто воспринимает новую систему как угрозу их свободе.

"Если человек хочет быть свободным в своем праве заражать или убивать окружающих, то его нужно ограничивать в этом праве. Я не хочу, чтобы ходячая биологическая бомба угрожала мне и моим близким. Сообщество людей с кодами является менее опасным, чем сообщество непривитых и непереболевших людей, у которых нет иммунитета", — цитирует слова представителя Института экономики здравоохранения ВШЭ "Собеседник".

Эксперт объяснила, что делать тем, кто не желает делать прививку от коронавируса.

"Нужно пойти и вакцинироваться. Бесплатно и доступно. Нет кода — значит, ты никаким образом не сообщил, что ты безопасен для окружающих", — отметила Попович.

Специалист рассказала, что во всём мире к противникам вакцинации применяются жёсткие меры. В частности, в Европе вводятся и гринпассы, и ковидные паспорта, а на Востоке закрывают целые города, если выявят новые случаи заражения опасным вирусом. 

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