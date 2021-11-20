Пассажирку с QR-кодом не пустили в самолёт в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево во время проверки документов у одной из пассажирок рейса в Египет возникли проблемы с QR-кодом. Перевозчик не признал ревакцинацию гражданки РФ.

Проверяющая служба с недоверием отнеслась к предъявленному QR-коду пассажирки из Екатеринбурга, которая за три недели до полёта ревакцинировалась от коронавируса.

"При проверке QR-кода в аэропорту Шереметьево мне заявили, что он недействителен, якобы прошло полгода после ревакцинации. Однако я сделала повторную прививку всего три недели назад", — цитирует слова женщины URA.RU.

По словам жительницы Екатеринбурга, только её задержали у входа на посадку.

"Мой спутник привился почти полгода назад, его спокойно пропустили", — цитирует слова собеседницы агентства URA.RU.

Решили спорную ситуацию тем, что пассажирку отправили проходить ПЦР-тестирование. После получения результатов женщину пропустили на самолёт.

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