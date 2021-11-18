Мишустин освободил от должности чиновницу за прогул

Статс-секретарь — замминистра спорта РФ Ксения Машкова уволена из-за нарушения должностных обязанностей.

Ксения Машкова навлекла на себя гнев руководства, так как отсутствовала на рабочем месте без уважительных причин больше четырёх часов. Прогул был единственный, однако и его хватило для увольнения.

"Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона "О государственной гражданской службе РФ", — гласит распоряжение правительства, размещённое на официальном портале правовой информации.

Подпись под документом поставил 17 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ксения Машкова родилась в Тульской области в 1989 году. Имеет юридическое образование. Должность статс-секретаря — замминистра спорта заняла в прошлом году.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.