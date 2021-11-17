Биолог Чумаков усомнился в возможности заставить детей вакцинироваться

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков оценил для Pravda.Ru возможность вакцинировать детей для достижения коллективного иммунитета.

"Насчет реалистичности я как раз очень сомневаюсь. Потому что одно дело, когда вы требуете QR-коды взрослых, это еще можно как-то заставить. А как заставить детей вакцинировать? В школу не пускать? А дети более раннего возраста? Мне кажется, что это малореально", — сказал биолог.

Он объяснил, почему в России пожилых людей больше, чем детей.

"У нас рождаемость довольно низкая. Тем более что сейчас мы в демографическую яму погрузились. Те дети, которые сейчас рождаются, это дети тех, кто рождался в начале 90-х, когда были самые трудные годы. И поэтому сейчас вообще детей мало. В то же время пожилых, вот эти беби-бумы, то есть те, которые родились после Второй мировой войны, их все еще довольно много", — отметил Чумаков.

Ранее на правительственном совещании с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для надежной защиты от коронавирусной инфекции желательно привить 90-95% населения страны.

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