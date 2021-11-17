Вирусолог назвал условие достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Для достижения в России коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции нужно привить от неё не менее 80% населения, сообщил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков, комментируя Pravda.Ru рекомендации директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга по выбору вакцины для переболевших COVID-19.

Чумаков отметил, что процент жителей страны, который должен быть привит для получения коллективного иммунитета, увеличивается в связи с появлением более заразных штаммов COVID-19.

"Для более заразных штаммов нужен больший процент. И для штамма дельта проведена корректировка. Вначале считалось, что 70% достаточно, потом стали уже говорить о 80%", — сказал специалист.

Он спрогнозировал, что вакцинация 80% россиян позволит справиться с эпидемией коронавируса в стране.

"Думаю, что если 80% будет всё-таки привито, то, по крайней мере, такой массовой эпидемии не будет. Конечно, будут заболевания. Но, по крайней мере, всё-таки система будет справляться с таким потоком больных", — отметил вирусолог.

По словам Чумакова, заявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о необходимости привить от COVID-19 90-95% населения для достижения коллективного иммунитета — это перестраховка.

"Голикова говорит, что нужно 90%, может быть, и 95%. Но, я думаю, что это немного перехлёст, связанный с перестраховкой", — сказал эксперт.

Он добавил, что таких показателей вакцинации в России достичь нереально.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что перенёсшим COVID-19 россиянам моложе 60 лет стоит вакцинироваться "Спутником Лайт". Людям старше 60 лет в этом случае рекомендуется "Спутник V".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.