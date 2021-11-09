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Автор Александр Шторм

Названы проблемы вакцинации всех детей от коронавируса в РФ

Политика

В последнее время в российском, да и мировом сообществе всё шире и всё более горячо обсуждается тема прививок от коронавируса для детей. Если говорить про мировой опыт, то ряд государств уже проводят программы вакцинации среди детей и подростков.

Названы проблемы вакцинации всех детей от коронавируса в РФ

Отношение к вакцинации детей за рубежом

Великобритания

Так, в Великобритании с конца сентября стало возможным прививать школьников в возрасте от 12 лет. При этом для такой процедуры не требуется письменное согласие родителей, если ребенок "сам в состоянии принять осознанное решение о вакцинации".

По примерным прогнозам, от 20 сентября в первые несколько недель прививками в Великобритании должно быть охвачено более трёх миллионов подростков.

США

В США кампания по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет началась 8 ноября. По словам координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джеффа Зинтса, сейчас в Штатах есть запас детской версии вакцины от COVID-19 для 28 миллионов детей.

При этом, что интересно, данной инициативе крайне радуются даже те родители, которые изначально были настроены по поводу детской вакцинации довольно скептично и в духе "привьём, конечно, но не в самых первых рядах", сообщает Guardian

Однако внезапно идут и прививают как можно скорее, как только появилась такая возможность.

Китай

В Китае, а в частности в Пекине, программа по вакцинации детей в возрасте от трёх до пяти лет стартовала 28 октября. И тоже, в общем-то, понятно, что граждане КНР пойдут и привьют всех и в полном объёме.

Дело даже не в том, что в Китае есть "социальные рейтинги" и в случае чего ограничения по коронавирусу там могут быть персональными, точечными, а потому максимально жёсткими. Суть в том, что китайцы ощутили на себе все "прелести" эпидемии первыми и в наиболее суровой форме — когда было вообще непонятно, чем люди болеют и почему массово умирают.

Израиль, Германия и Польша

Кстати, одной из первых стран, которая стала прививать детей от коронавируса, является Израиль. Там старт вакцинации подростков в возрасте от 12 лет был дан ещё в начале июня этого года.

А если возвращаться к государствам Евросоюза, то вслед за Израилем аналогичные мероприятия стали проводить Германия и Польша.

Прививать детей необходимо

С детьми и подростками в эпоху "ковида" всё вообще довольно сложно. По некоторым данным, в том числе и от Всемирной организации здравоохранения, именно дети и подростки являются главными распространителями болезни.

Дело в том, что большинство детей и подростков действительно болеют COVID-19 максимально легко, а то и вовсе бессимптомно. И при этом именно дети и подростки являются максимально социально активными людьми.

Они чаще других категорий населения непосредственно контактируют со сверстниками. И они таким образом куда активнее переносят болезнь. В том числе, "одаривая" ей и своих более старших родственников.

И понятно, что вакцинация этой возрастной группы была только делом времени. К слову, в России такая кампания ожидается уже с января 2022 года. Как минимум, об этом говорят многие врачи, сообщает РИА "Новости". При этом в октябре этого года речь шла о том, что прививать будут подростков от 12 лет, то есть всё тех же социально активных школьников.

Отношение к вакцинации детей в России

Однако в России, если уж говорить, про наши реалии, есть свои социальные особенности. Общество в нашей стране очень сильно поляризовано по вопросам прививок в принципе, и особенно по поводу вакцинации от коронавируса.

Понятно, что противники вообще любых прививок и вакцин в России существовали довольно давно. А законодательно закреплённые принципы добровольности профилактических прививок позволяли им существовать более или менее комфортно.

Эпидемия коронавируса и появление вакцины от него, очень чётко поделили российский социум на ряд групп.

  • Это, например, идейные "антивакцинаторы", у которых имеет место быть самая причудливая аргументация — от "генома сатаны" до "абортивных материалов" и "жидких чипов" в составе вакцины, не говоря про антинаучное "шанс заболеть после вакцинирования выше, чем без него".
  • Есть огромное количество людей, которым лень, и вообще, "как-нибудь потом привьёмся". Они, в общем-то, и не против вколоть себе вакцину, но пока им как-то не собраться на прививочный пункт.
  • Ну и с другого фланга тоже есть свои умеренные группы, которые просто идут и прививаются. Потому что "а почему бы, собственно, и нет?".
  • А есть и те, кто уже и публично настаивает на принудительной вакцинации для всех, а то и на ежемесячных штрафах для людей, которые по идейным соображениям прививаться отказываются.

Все эти группы объединяет одно — довольно нервная реакция на карантинные требования ограничения. Но если "антивакцинаторы", в массе своей, винят федеральные либо региональные власти, то сторонники вакцинации обвиняют в локдаунах "антипрививочников".

И понятно, что все эти воззрения и общественная дискуссия не добавляют спокойствия, а также не то чтобы благотворно сказываются на общественной психике.

Впрочем ряд экспертов полагает, что общественное возмущение пока находится в пределах допустимой нормы.

Так, эксперты фонда "Петербургская политика" в материале URA.RU полагают, что "в России не стоит ждать массовых антиправительственных протестов граждан против "ковидных" ограничений, поскольку российские локдауны в большинстве случаев скоротечны, а редкие акции недовольных достаточно легко пресекаются властями. А потому повторения европейских шествий и митингов "антиваксеров" в РФ не будет".

Однако всё же стоит принять во внимание, что уже на это "общественное недовольство в пределах нормы" сверху сейчас ляжет тема с вакцинированием детей, которую, к слову, вполне могут использовать и в сугубо политических целях.

Дело тут в том, что врачи и чиновники, конечно, говорят про то, что "детский "Спутник" будет протестирован вдоль и поперёк и будет максимально безопасен для подрастающего поколения. И, естественно, так и будет.

  • Только, во-первых, "коронаскептики" по умолчанию не верят государству. Особенно по всем вопросам, которые касаются прививок от коронавируса.
  • А во-вторых, по данным Минздрава РФ, детская смертность в 2021 году составила 38,7 случаев на 100 тысяч человек. Чтобы было понятно — это смертность по любым возможным причинам.

Но давайте честно: совершенно нельзя исключать такое развитие событий, при котором какие-нибудь СМИ не возьмут очередного умершего или погибшего ребёнка и не дадут в заголовок тезис о том, что "он умер после прививки от коронавируса". Даже если такой подросток, погиб от большой юношеской глупости и по недосмотру старших родственников, аудитория разбираться в этом не будет.

А что такое смерть детей в сугубо политическом смысле? Это радикализация любого конфликта.

Достаточно вспомнить все эти бесконечные майданы, тахриры и таксимы. К силовым протестам и прочему активному свержению власти протестующие переходили после избиений или смертей. Детских и юношеских смертей. Естественно, на момент этих "сакральных жертв" из очередной "небесной сотни" публика была уже как надо "разогрета".

Но проблема в том, что в нашей стране этот "разогрев" уже произошёл до стадии фактического раскола в обществе.

И что делать с этой проблемой, а точнее, как её отрабатывать информационными и пропагандистскими методами, кажется, пока не то, что никто не понимает — даже попросту ещё не задавался подобным вопросом.

Между тем до января 2022 года осталось меньше двух месяцев…

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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