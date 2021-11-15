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Многодетная россиянка признана самой красивой замужней женщиной мира

Общество

Многодетная жительница Санкт-Петербурга Ксения Давыдова одержала победу в международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021.

Многодетная россиянка признана самой красивой замужней женщиной мира

Члены жюри признали её самой красивой замужней женщиной мира. В состязаниях мать троих детей обошла соперниц из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии и Армении.

"Я пока ещё в шоке! Даже не спала толком. Я победила на мировом конкурсе красоты, представляя Россию. И пандемия мне не помешала! Это такой драйв, нервы на пределе были. Приходилось работать в разы больше, чтобы раскрыть себя перед очень опытными судьями, да ещё и онлайн", — поделилась Ксения своими впечатлениями в Instagram.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", женщина ведёт активную общественную деятельность, помогает детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Также она является амбассадором федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" по благоустройству Петербурга.

Давыдова мечтает представлять страну в благотворительных и экологических проектах международного уровня.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
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