Клара Новикова рассказала о том, каким был Коклюшкин при жизни

Актриса Клара Новикова рассказала о том, что писатель-сатирик Виктор Коклюшкин был тонким, трогательным и нежным человеком.

Коклюшкин умер в возрасте 75 лет из-за острой сердечной недостаточности. Коклюшкин писал монологи для лучших юмористов страны: Владимира Винокура, Евгения Петросяна, Клары Новиковой, Ефима Шифрина. 27 ноября ему бы исполнилось 76 лет.

"Остроумный, замечательный, тонкий, чудный, потрясающий человек. Он был трогательный, нежный. Я исполняла его монологи", — сообщила Новикова в беседе с изданием Москва 24.

Она вспомнила шутку из одного монолога.

"Я ему рассказала свою историю, а он написал: "Замуж я вышла рано, в 9 часов утра", — сказала актриса.

По словам Новиковой, ей доставляло удовольствие читать колонки Коклюшкина. Она выразила соболезнования родным и близким сатирика.





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