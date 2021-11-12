Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет из-за сердечной недостаточности, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

Коклюшкин писал монологи для лучших юмористов страны: Владимира Винокура, Евгения Петросяна, Клары Новиковой, Ефима Шифрина.

Коклюшкин родился 1945 году. В 1969 году он начал литературную карьеру. В 1981 году он окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа. Писатель-сатирик принимал активное участие в юмористических передачах — "Аншлаге", Смехопанораме", "Кривом зеркале". Также он работал над созданием сценариев к мультфильмам. За свою жизнь Коклюшкин написал более 10 книг.

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