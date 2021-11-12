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Легойда выразил позицию РПЦ по поводу вакцинации

Общество

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда рассказал, как Церковь относится к вакцинации.

Легойда выразил позицию РПЦ по поводу вакцинации

Владимир Легойда в программе "Специальный гость" на RTVI поговорил с Тиной Канделаки на актуальные темы современности.

Легойда объяснил, что вакцинация — эффективный метод борьбы со смертельно опасным вирусом, однако РПЦ ратует за то, чтобы она была добровольной.

"Исторически церковь никогда не выступала против вакцинации… В начале XIX века были специальные разъяснения священников, что надо прививаться против оспы и т. д. Мы прекрасно понимаем, что в условиях современной доказательной медицины вакцинация — это основной способ противостоять распространению этой заразы", — отметил представитель Московского Патриархата.

Владимир Легойда отметил, что в этом вопросе нет религиозной составляющей. Профессор МГИМО подчеркнул, что человек не должен объяснять свой отказ от вакцинации православным вероучением.

Представитель РПЦ уверен, что каждый должен самостоятельно принимать решение, так как некоторые граждане не могут сделать прививку по медицинским показаниям.

Легойда напомнил, что патриарх Московский и Всея Руси Кирилл вакцинировался от COVID-19 весной этого года.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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